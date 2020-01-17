17 января 2020 | Время чтения 2 мин

Исправлять теперь будет очень сложно. На этом пути придётся проявить и грубость, и силу. Но главное, надо наращивать смысловое «наступление»; надо добиться, чтобы их антисоветизм потонул в море достоверных исторических фактов. Другого пути нет.

Михаил Демурин, , 13:15 — REGNUM Думаю, что не одного меня, когда речь заходит о сегодняшней антиисторичной, антисоветской, русофобской политике польского руководства и таких же настроениях в значительной части польского общества, гложет вопрос: почему это происходит, почему такое стало возможным?

Польша

На мой взгляд, причина тут во многом в нашей собственной слабости, в нашем собственном недомыслии.

Началось всё это ещё в советский период, когда после Великой Отечественной войны перед лицом переустройства Польши самими поляками (подчеркну это, сами поляками) на социалистический лад руководство Советского Союза решило «забыть» о многих неудобных для авторитета уже социалистической Польши исторических фактах: сотрудничестве поляков с Гитлером в середине 1930-х годов, антисемитских настроениях, их украинофобии, террористическом характере Армии Крайовой.

Сколько, действительно, наши отцы и деды оторвали от себя, чтобы помочь народам Восточной Европы восстановиться после войны! Они восстановились, стали жить лучше, а русские, украинцы, белорусы, граждане СССР других национальностей стали смотреть на них несколько снизу вверх. Печально.

Да и сегодня это остаётся и проявляется в самых неожиданных местах. Почему, скажем, у нас зачастую Армия Крайова пишут с заглавными буквами в обоих словах, а Красная армия с маленькой буквой в слове «красная»? Только что столкнулся с этим в одной из публикаций — и как только редактор не понял, что в таком виде, тем более рядом, эти два названия выглядят абсурдно? Ведь историческое название — Красная Армия, и точка!

Здесь я перейду ко второму аспекту нашей собственной слабости — возобладавшему у нас в стране в годы перестройки и усилившемуся в 1990-е антисоветизму и прозападному крену во внешнеполитической линии и устройстве жизни внутри России. Вот наши соседи, опережавшие нас в этом, и посчитали, что станут для нас некими менторами. Тем более что по «статусу» они оказались «впереди нас»: Россия только «партнёр» ЕС, только хочет более тесных отношений с ним, а они уже «полноправные члены»! То же — с НАТО.

Одним словом, мы сами удобрили почву для реваншизма их антисоветских, русофобских кругов.

Исправлять теперь будет очень сложно. На этом пути придётся проявить и грубость, и силу. Но главное, надо наращивать смысловое «наступление»; надо добиться, чтобы их антисоветизм потонул в море достоверных исторических фактов. Другого пути нет.