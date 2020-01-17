Кострома, , 13:15 — REGNUM Прокурор города Костромы потребовал от главы администрации города принять меры к расчистке улиц от наледи, — сообщает пресс-служба ведомства.

Как показала проверка, в Костроме тротуары для пешеходов не обрабатываются антигололедными реагентами, что создает опасность аварий и травм.

Органами местного самоуправления, предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, подрядными организациями и дорожными службами не исполняются обязанности по обеспечению в зимний период безопасности жизни и здоровья людей.

Прокуратурой города внесено представление главе администрации Костромы с требованием удалить с улиц наледи, особое внимание обратить на пешеходные зоны перед входом в образовательные, социальные и медицинские учреждения.