Москва, , 13:08 — REGNUM Ситуация в Эстонии вокруг российского новостного агентства Sputnik является возмутительной. Также возмущает отношение к ситуации Евросоюза, заявил и. о. главы российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 17 января.

«Действия в отношении Sputnik считаю возмутительными, — подчеркнул он. — То, что Евросоюз ничего не может с этим сделать, это очередное пятно на репутации Евросоюза».

По словам Лаврова, настораживает, что европейские партнёры РФ всё время предлагают категоризировать СМИ, решить, кого можно считать СМИ, а кого — пропагандой.

Ещё одним пятном на репутации ЕС Лавров назвал «феномен безгражданства» — ситуацию в Эстонии с негражданами.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Москве и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров подводит итоги деятельности дипломатии за 2019 год.

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