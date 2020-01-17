Киев, , 13:10 — REGNUM Правительство Украины будет работать как обычно, пока президент страны Владимир Зеленский не примет решения об отставке главы правительства Алексея Гончарука. Об этом заявил сам Гончарук в рамках часа вопросов к правительству, сообщил 17 января телеканал 112.ua.

«Правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение — кто на какой позиции в нашей большой команде может работать. Это политическое решение, которое мы ожидаем от лидера нашей политической силы», — заявил он.

Гончарук рассказал, что подал заявление об уходе на имя спикера Верховной рады, как и предусматривает конституция.

Отметим, что после выступления премьер-министра, председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что заявления об отставке Гончарука, поданного на его имя, у него нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава политсовета оппозиционной украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук заявил, что подача заявления об уходе президенту Украины свидетельствует о «дешёвой пиар-акции» Гончарука, а не о реальном уходе с должности.

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