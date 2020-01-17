Киев, , 13:08 — REGNUM Утром в пятницу, 17 января, премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook сообщил, что написал заявление об отставке и передал его президенту. В администрации Владимира Зеленского выразили готовность оперативно рассмотреть это заявление и о результатах рассмотрения сообщить дополнительно.

Заявлению предшествовал так называемый «кассетный скандал» с публикацией аудиозаписей нескольких разговоров Гончарука, в которых тот называет себя «профаном в экономике» и в которых при этом дает понять, что считает своего президента профаном еще большим («У Зеленского примитивное понимание экономических процессов»); разговоры эти — подготовка к введению Зеленского в заблуждение.

Гончарук, общаясь с представительницей Национального банка страны и министром финансов, говорит на этих пленках о некоторых экономических проблемах страны, прежде всего об отрицательном платежном балансе и чрезмерном укреплении гривны, и предлагает предоставить Зеленскому упрощенную и искаженную картину событий, потому что только такую картину тот и поймет.

В течение нескольких дней после публикации записей Гончарук воздерживался от заявлений об отставке, намекал на происки недоброжелателей, но утром в пятницу всё-таки подготовил заявление, перечислив заодно и «достижения» своего правительства, к которым отнес, в частности, успешное получение денег у МВФ и «перезагрузку топ-руководства страны», то есть собственный приход к власти.

Премьер-министр, именующий себя профаном в экономике, считающий собственного президента профаном еще большим, рассуждающий об этом вслух на закрытых совещаниях, готовящийся ввести президента государства в заблуждение, провокация с утечкой пленок, рассуждения о происках врагов и поставление себе в заслугу получения кредитов — всё это вполне в духе современной украинской политики.

И отчасти на всё это принято закрывать глаза именно потому, что все понимают: все эти слуги народа не являются реальной украинской властью или, во всяком случае, не являются основным ее департаментом, им поручено обеспечивать обновленную картинку и прикрывать риторические тылы, в то время как реальные экономические процессы протекают в других местах и по другим правилам.

Но даже в таком статусе дипломированный юрист Алексей Гончарук мог бы знать, что премьер-министра Украины по конституции Украины увольняет парламент Украины, а президент тут вообще ни при чем; очевидное незнание этого факта как Гончаруком, так и Зеленским объясняется именно тем, что вся эта внешне-формально-риторическая сторона украинской политики никакого отношения к ее реальному содержанию не имеет.

Экономическая нагрузка на граждан растет, страна находится в долговой петле, продолжает терять рабочие ресурсы, инвестиционного климата нет, законы и нормативы не работают, почти половина бюджета уходит на выплату долгов, новые власти делают прямо противоположное своим предвыборным обещаниям, продолжая социальный и языковой геноцид, а правительство не разбирается в экономике, но ею и не занимается.

В таком прекрасном контексте только и остается, что выяснять, кто и зачем подставил Алексея Гончарука.