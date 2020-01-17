Москва, , 13:09 — REGNUM Новому правительству РФ предстоит решать задачи, указанные президентом Владимиром Путиным в своём послании Федеральному собранию, в частности: увеличение роста экономики России, решение накопившихся социальных проблем, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова, к. ю. н. Иван Денисов, комментируя формирование нового правительства России.

«В решении поставленных президентом задач на стороне нового председателя правительства Михаила Мишустина выступает его богатый профессиональный и управленческий опыт в системе органов государственной власти.

Также ему, безусловно, поможет в работе на посту премьер-министра успешное руководство системой налоговых органов России и степень доктора экономических наук», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост главы правительства РФ. Мишустин приступил к формированию нового кабинета министров.