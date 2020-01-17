Москва, , 13:09 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала свой комментарий относительно объявления премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком о своей отставке с занимаемого поста. Соответствующую запись она 17 января разместила на своей странице в соцсети Facebook.

«Вот теперь я понимаю, что означает выражение «братский народ», вместе во всём», — написала в своем Facebook Мария Захарова под сообщением ТАСС о том, что Алексей Гончарук подал в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января бывший председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства в полном составе после зачтения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Напомним, ранее 17 января украинский президент Владимир Зеленский получил заявление Алексея Гончарука об отставке с поста премьер-министра.