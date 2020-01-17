Москва, , 13:01 — REGNUM Иран ожидал ответной атаки США перед тем, когда был по ошибке сбит украинский пассажирский лайнер. У границ страны находились американские истребители, заявил и. о. главы российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 17 января.

Есть информация, что после ракетной атаки Ирана по базам США в Ираке Тегеран ожидал ответной атаки Соединённых Штатов. В воздухе на границе воздушного пространства Ирана находились шесть американских истребителей F-35, отметил он.

«Хочу подчеркнуть напряжённость, которая была в тот момент», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Москве и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров подводит итоги деятельности дипломатии за 2019 год.

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