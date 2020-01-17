Москва, , 12:57 — REGNUM ДОКУМЕНТ: коммюнике посольства Республики Польша в Москве о значении даты 17 января 1945 года в истории Варшавы.

«У поляков дата 17 января 1945 года ассоциируется только с идеологической индоктринацией. Зато в коллективной памяти навсегда зафиксированы два драматических события военных лет, связанные со столицей. Восстание в Варшавском гетто 1943 года, которое было отчаянной попыткой самообороны подвергавшегося экстерминации еврейского населения, и Варшавское восстание 1944 года, которое закончилось разрушением города и гибелью 200 000 человек, в основном гражданских лиц. Оба вооруженных восстания были направлены непосредственно против немецких оккупантов. Во времена Польской Народной Республики память об этих событиях была искажена и эти события вымарывались из истории. Сегодня они должным образом оценены, а их герои широко известны и почитаемы.

На самом деле 17 января 1945 года Советская армия вошла в разрушенный и опустевший город. Город почти полностью разрушенный немецким оккупантом на его левом берегу, сначала в 1939 году (нападение на Польшу), затем в 1943 году (после восстания в Варшавском гетто) и, наконец, во второй половине 1944 (после Варшавского восстания). Польские коммунисты решили намеренно праздновать освобождение Варшавы 17 января, чтобы отвлечь внимание от своей и советской позиции в дни Варшавского восстания. Ведь часть столицы, расположенная на правом берегу, была уже занята Красной Армией четырьмя месяцами раньше. В то время был назначен президент города. Это происходило тогда, когда повстанцы все еще сражались на левом берегу Вислы.

Стоит напомнить данные и цифры, которые сегодня после семидесяти пяти лет процесса восстановления и непрерывного развития города кажутся совершенно невероятными. Варшава после Второй мировой войны была наиболее сильно пострадавшей европейской столицей. В ходе военных действий было разрушено в общей сложности 84% зданий на левом берегу Вислы, в том числе 90% промышленных и исторических и 72% жилых. Все мосты были взорваны. К самым большим потерям привели не военные действия, но программный, намеренный и системный процесс разрушения и сожжения города. По приказу Гитлера от октября 1944 года Варшава должна была исчезнуть с лица земли. Немцы целенаправленно разрушали архитектурные памятники, в том числе и Королевский замок. Они сожгли варшавские библиотеки и архивы, что привело к невосполнимой утрате части национального наследия Польши. Это не имело ничего общего с борьбой против повстанцев. Саксонский дворец и дворец Брюля были взорваны уже после падения восстания в декабре 1944 года. Только материальный ущерб Варшавы в 2004 году оценивался в 45,3 млрд. долларов США. Ущерб, нанесенный Польше и полякам, по сей день не возмещен. Поляки сами, работая с полной самоотдачей, восстановили разрушенную столицу».