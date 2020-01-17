Киев, , 13:01 — REGNUM На следующей неделе на Украину прибудет специальный представитель Ирана, который принесёт официальные извинения за сбитый украинский самолёт, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в рамках часа вопросов к правительству в Верховной раде, сообщило 17 января издание «Европейская правда».

«В начале следующей недели… на Украину приедет официальный представитель правительства Ирана с официальными извинениями и разъяснениями. У нас будет возможность с ним встретиться», — рассказал он.

Пристайко рассказал, что уже создан механизм, который позволит привлечь к ответственности за трагедию руководство Ирана, а также провести «все очень чувствительные дела с нашими гражданами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пристайко рассказал, что бортовые самописцы сбитого самолёта изучит сначала международная команда экспертов, а затем они будут доставлены на Украину.

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