Киев, 17 января 2020, 13:01 — REGNUM На следующей неделе на Украину прибудет специальный представитель Ирана, который принесёт официальные извинения за сбитый украинский самолёт, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в рамках часа вопросов к правительству в Верховной раде, сообщило 17 января издание «Европейская правда».
Пристайко рассказал, что уже создан механизм, который позволит привлечь к ответственности за трагедию руководство Ирана, а также провести «все очень чувствительные дела с нашими гражданами».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пристайко рассказал, что бортовые самописцы сбитого самолёта изучит сначала международная команда экспертов, а затем они будут доставлены на Украину.
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