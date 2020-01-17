Киев, , 12:59 — REGNUM Правительство Украины, которое возглавлял ранее ушедший в отставку премьер-министр Алексей Гончарук, не показало за время своей работы никаких позитивных результатов. Об этом 17 января заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев.

«За время своей деятельности правительство не показало позитивных результатов», — заявил Гетманцев, давая свой комментарий по поводу заявления Алексея Гончарука с прошением об отставке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский получил заявление Алексея Гончарука об отставке последнего с поста премьер-министра.

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