Тегеран, , 12:58 — REGNUM Высший руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что его страна разрушила «престиж и гегемонию» США, соответствующее заявление было сделано 17 января в Тегеране во время пятничной молитвы.

«Иран своей пощечиной разрушил престиж и гегемонию Соединенных Штатов», — заявил Хаменеи.

Также духовный лидер подчеркнул, что убийство генерала Касема Сулеймани было трусливым, а глава «Аль-Кудс» сражался с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как передавало ИА REGNUM, 8 января 2020 года вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке, в результате атаки ни один военнослужащий не погиб.

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