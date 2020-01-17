Киев, , 12:52 — REGNUM Бортовые самописцы украинского самолёта Boeing 737, сбитого в Иране, получит сначала международная команда экспертов, а затем они будут переданы Украине. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в ходе часа вопросов к правительству, сообщил 17 января телеканал 112.ua.

Пристайко рассказал о разговоре с иранским коллегой.

«Предлагается следующий алгоритм действий: совместная команда по расследованию — иранская, канадская и мы тоже присоединяемся к нему, — получает доступ к «чёрным ящикам» на месте. После этого отдельно «чёрные ящики» готова иранская сторона передать Украине», — сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации экспертов, находившейся на месте катастрофы, рассказал, что жители Ирана растаскивали обломки лайнера и сдавали их в металлолом.

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