Киев, 17 января 2020, 12:52 — REGNUM Бортовые самописцы украинского самолёта Boeing 737, сбитого в Иране, получит сначала международная команда экспертов, а затем они будут переданы Украине. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в ходе часа вопросов к правительству, сообщил 17 января телеканал 112.ua.
Пристайко рассказал о разговоре с иранским коллегой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации экспертов, находившейся на месте катастрофы, рассказал, что жители Ирана растаскивали обломки лайнера и сдавали их в металлолом.
Читайте также: Жители Ирана растаскивали обломки самолёта и вещи погибших — специалисты