Бандар-Сери-Бегаван, , 12:46 — REGNUM Заместитель министра туризма и креативной экономики Индонезии Анжела Танусудибжо отметила важность привлечения в страну туристов из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Antara.

Согласно существующим данным, количество прибывающих туристов из стран Юго-Восточной Азии до ноября 2019 года достигло 5 млн человек или около 33,7%.

«Это указывает на важность стран АСЕАН для Индонезии», — отметила Анжела Танусудибжо на Туристическом форуме АСЕАН в Брунее.

Председатель совета по туризму АСЕАН Хаджи Али бин Апонг заявил, что в течение 2019 года в АСЕАН было зафиксировано 133 млн иностранных туристов, что на 7% больше по сравнению с 2018 годом, где 36,7% из них являются туристами из стран Юго-Восточной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия станет председателем Туристического форума АСЕАН в 2022 году.

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