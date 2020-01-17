Москва, , 12:46 — REGNUM Трагическое происшествие с украинским самолётом в Иране сигнализирует о необходимости деэскалации конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом заявил и. о. главы российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 17 января.

Он отметил, что напряженность в отношениях США и Ирана не будет содействовать мирному урегулированию ни в одном из конфликтов в регионе. Гибель украинского лайнера должна показать всем сторонам, что пора взять курс на деэскалацию, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Москве и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров подводит итоги деятельности дипломатии за 2019 год.

Читайте подробнее: Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова: трансляция, все новости