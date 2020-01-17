Тегеран, , 12:46 — REGNUM Высший руководитель Ирана Али Хаменеи назвал президента США Дональда Трампа «клоуном», об этом 17 января сообщает Associated Press.

Заявление было сделано во время пятничной молитвы, состоявшейся в Тегеране, духовный лидер выступил с публичной проповедью впервые с 2012 года.

Речь была посвящена обострению ситуации в регионе, вызванному убийством 3 января 2020 года высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке.

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