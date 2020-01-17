Москва, , 12:50 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к греческому омбудсмену Андреасу Поттакису с просьбой оказать помощь в вопросе с соблюдением прав российского гражданина Александра Винника. Текст обращения 17 января опубликован на официальном сайт российского уполномоченного по правам человека.

«Уважаемый господин Поттакис, обращаюсь к Вам с настоятельной просьбой оказать содействие в деле надзора за соблюдением прав российского гражданина Александра Винника», — говорится в сообщении российского уполномоченного по правам человека.

Также в нем напоминается, что гражданин России Александр Винник содержится в тюрьме Греции уже более тридцати месяцев и данное обстоятельство ставит под серьезное сомнение исполнение компетентными органами Греции положений Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует право на справедливое судебное разбирательство в разумные сроки.

Помимо этого, Москалькова отмечает, что по информации СМИ Винник голодает уже 28 дней и его право на ежедневные прогулки нарушается, а также возникают проблемы с выполнением администрацией тюрьмы права заключенного на получение юридической помощи. При этом известно, что супруга, находящегося в греческой тюрьме гражданина России, больна.

«При всех этих обстоятельствах психологическое и физическое состояние А. Винника критическое», — также говорится в обращении Москальковой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гражданин России Александр Винник, который арестован в Греции по запросу США, рассказал о пытках и психологическом воздействии на него в заключении.