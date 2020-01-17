Москва, , 12:42 — REGNUM У «Единой России» претензии к работе социальных министерств. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

Так, в ходе консультаций фракции с Михаилом Мишустиным высказывались претензии по работе Минздрава и его главы Вероники Скворцовой, Минкультуры и его главы Владимира Мединского, Минтруда и Максима Топилина, Минпросвещения и Ольги Васильевой.

Так, по словам Неверова, претензии к Минздраву вызвала оптимизация здравоохранения, которая привела к сокращению доступности медпомощи, есть жалобы на нехватку специалистов узкого профиля, на проблемы с лекарственным обеспечением.

Минкультуры критикуют за недостатки в развитии домов культуры в малых городах и сельской местности, звучат вопросы к эффективности финансирования кинематографа, не всегда понятна политика Минкульта по выдаче прокатных удостоверений.

«Много проблем в работе в работе Министерства труда и социальной защиты. По мнению депутатов фракции, работа по повышению реальных доходов граждан может быть построена на более высоком уровне. Деятельность министерства по реализации указов президента трудно признать удовлетворительной», — заявил Неверов.

Вопросы возникали к работе Минпросвещения. Речь идет о зарплатах бюджетников, избыточной бюрократической нагрузке, о вопросах к программе обучения, к учебникам, к организации дошкольного и в целом школьного образования.

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