Ташкент, , 12:40 — REGNUM В 2019 году Всемирный банк одобрил проекты в Узбекистане на сумму $1 млрд, а общий пакет реализованных и текущих проектов составил $5,5 млрд, сообщили 17 января в пресс-службе главы государства.

17 января в Ташкенте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией Всемирного банка во главе с заместителем президента банка Сирилом Мюллером.

Представители Всемирного банка заявили о полной поддержке программы реформ, реализуемой в Узбекистане. На встрече стороны обсудили реформы в сельском хозяйстве, энергетике, нефтегазовой отрасли, транспортном секторе и по другим направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года Всемирный банк одобрил кредит в размере $100 млн для правительства Узбекистана. Средства планируется направить на развитие социальной инфраструктуры и коммунальных услуг в сельской местности.

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