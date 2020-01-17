Москва, , 12:40 — REGNUM Недавние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и индийским МИД касались в большей степени политических вопросов. Об этом заявил и. о. главы российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 17 января.

По его словам, говорили больше не про экономические, а политические вопросы, в частности, содействие по линии ШОС и других международных организаций. Также российская и индийская стороны обсуждали концепцию нового термина — индотихоокеанский регион. Эту концепцию продвигают с Запада.

Пришли к выводу, что любые новые концепции, какими бы они ни были, не должны быть использованы для создания новых очагов конфронтации, сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Москве и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров подводит итоги деятельности дипломатии за 2019 год.

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