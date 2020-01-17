Киев, , 12:39 — REGNUM Иран готов передать Украине чёрные ящики сбитого Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, иранская сторона готова сделать это после того, как бортовые самописцы осмотрит международная команда.

«Сейчас, согласно Чикагской конвенции, предлагается следующий алгоритм действий: совместная команда по расследованию — иранская, канадская и мы тоже присоединяемся к нему, — получает доступ к чёрным ящикам на месте. После этого отдельно чёрные ящики готова иранская сторона передать Украине», — приводит телеканал «112 Украина» слова министра.

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«Было бы идеально иметь сами ящики физически на территории Украины, поскольку мы потеряли самолёт, у нас есть право вести расследование», — заявил Пристайко в интервью телеканалу CNN.

Глава МИД Украины подчеркнул, что на данный момент Украину с Ираном связывает эффективное сотрудничество. По его словам, если Украине не удастся добиться расшифровки чёрных ящиков на своей территории, она будет заниматься их изучением с иностранной помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях офис генпрокурора и Служба безопасности Украины обратился с просьбой в компетентные органы Ирана передать украинским правоохранителям бортовые самописцы со сбитого в Тегеране самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины». В ведомствах заверили, что предпримут все необходимые меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы.

Напомним, 8 января украинский лайнер был сбит средствами ПВО Исламской Республики. Официальный Тегеран признал свою вину в произошедшем, назвав случившееся трагической ошибкой. В результате погибли 176 человек.

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