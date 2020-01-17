Киев, , 12:38 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук находится на совещании в офисе президента Украины, сообщило 17 января издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, представители правительства страны и Верховной рады также проводят консультации в связи с вероятной отставкой премьер-министра Украины.

Напомним, Гончарук подал заявление об отставке из-за публикации аудиозаписи, якобы сделанной во время одного из совещаний правительства. На ней слышно, как человек, чей голос похож на голос премьер-министра Украины, заявляет, что у президента страны Владимира Зеленского примитивное представление об экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что час вопросов к правительству отменяется в связи с ситуацией вокруг отставки премьер-министра.

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