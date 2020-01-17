Москва, , 12:33 — REGNUM Конституция РФ является базовой ключевой нормой для России, а потому никакие международные договоренности не должны ей противоречить. Об этом 17 января заявил и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в МИД России.

«Конституция, как разъяснил Конституционный суд некоторое время назад в ответ на соответствующий запрос, является базовой ключевой нормой», — заявил Лавров и добавил, что именно конституция России определяет все действия российской власти.

«Никакие международные договоренности не должны противоречить нашей Конституции», — подчеркнул и. о главы МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. главы российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что российские спецслужбы занимаются возвращением сограждан из Сирии.