Грозный, , 12:28 — REGNUM СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность. Так, «Аргументы недели» со ссылкой на свой источник в Кремле сообщили, что ему поступило предложение занять пост полномочного представителя президента РФ. Правда, издание не уточняет, в каком именно округе.

К слову сказать, СМИ уже не впервые «назначают» Кадырова на разные должности в федеральные органы власти, начиная от вице-премьера до главы Министерства по делам Северного Кавказа и полпреда в СКФО. При этом ни один из этих слухов ни разу не подтвердился.

Между тем сам глава Чечни, комментируя эти домыслы относительно своей будущей карьеры, неоднократно говорил, что ему «не интересна ни одна должность вне республики», он ни на один высокий пост не претендует и не выпрашивает их для себя.

«Я хочу свою карьеру закончить у нас, в Чеченской Республике», — заявил Кадыров в ходе своей пресс-конференции в конце декабря 2019 года.

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Отметим, слухи о возможном новом кадровом назначении Рамзана Кадырова появились на фоне возложения обязанностей главы Чечни на премьер-министра Муслима Хучиева. В распоряжении от 13 января 2020 года говорится, что председатель правительства Чечни будет исполнять обязанности на период временной нетрудоспособности Кадырова. Пресс-секретарь чеченского лидера Альви Каримов сообщил, что тот находится на лечении.

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