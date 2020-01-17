Москва, , 12:24 — REGNUM Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов о том, сохранит ли он пост в новом правительстве Михаила Мишустина.

«Мне поручили исполнять обязанности министра, я их исполняю», — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 января, в Москве и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров подводит итоги деятельности дипломатии за 2019 год.

Ранее Лавров заявил, что важными задачами для российской дипломатии в 2020 году станут усилия по недопущению милитаризации космоса и киберпространства.