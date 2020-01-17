Москва, , 12:24 — REGNUM Ликвидация политических партий в случае получения ими иностранного финансирования — здравое предложение, но оно не позволит исправить главного недостатка отечественной партийной системы, которая не отражает и не выражает интересы большинства граждан страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 17 января, комментируя инициативу депутатов Госдумы.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» внесли в парламент законопроект, предполагающий ликвидацию политических партий за получение финансирования из-за рубежа. Принятие законопроекта, по мнению его авторов, «предохранит российскую политическую систему от влияния извне».

«По своей сути предложение депутатов от «Единой России» заслуживает полной поддержки. Партии в нашей стране не должны получать чужого, иностранного, финансирования. За получение таких денег они должны строго наказываться — вплоть до ликвидации. Всё это так.

Проблема, однако, в том, что отечественная политическая система не сформировалась, партийная система вообще всё ещё, условно говоря, «в детском возрасте». Добавлю, что в этом ущербном состоянии она нынешней властью, действующей, в том числе, и через «Единую Россию», последовательно удерживается.

Есть ли внутри страны зрелые субъекты, которые были бы готовы взять на себя финансирование новых партий? Таких героев я не вижу. Без отмашки сверху никто ничего существенного не делает и не сделает.

Между тем, новые партии необходимы, поскольку существующая партийная система не отражает и тем более не выражает интересы значительной части населения нашей страны. Я, например, голосую, как правило, за КПРФ. Делаю я это, однако, за неимением лучшего, понимая, что, с одной стороны, действительно коммунистической партией КПРФ давно не является, и, с другой, что современный мир требует существенного развития известных нам политических учений.

Есть ли у нас в стране, подчеркну это ещё раз, те, кто готов ответственно подойти к задаче финансирования такой деятельности, результатом которой явилось бы создание цельной и ответственной партийно-политической системы в России? Я таких сил, повторю, не вижу и понимаю, почему им трудно появиться: та же «Единая Россия» сделает всё, чтобы этого не позволить.

Что же получается? Тупик?