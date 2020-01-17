Москва, , 12:21 — REGNUM Российские спецслужбы занимаются возвращением сограждан из Сирии. Об этом заявил и. о. главы российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 17 января.

В основном в ходе операций возвращаются женщины и дети, отметил он. В адресованном Лаврову вопросе прозвучало, что итогом нескольких спецопераций Казахстана стало возвращение из Сирии более 600 своих граждан.

И. о. министра подтвердил, что РФ обменивается с Казахстаном таким опытом, а также с Узбекистаном. Эти страны вызволяют в основном женщин и детей, «боевики — это отдельная тема», они разбегаются из лагерей содержания на востоке Сирии, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Москве и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров подводит итоги деятельности дипломатии за 2019 год.

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