Красногорск, , 12:15 — REGNUM В пресс-службе правительства Московской области опровергли сообщения о наличии у губернатора региона Андрея Воробьёва вида на жительство (ВНЖ) в Испании и Израиле. Об этом передаёт РИА Новости.

Сведения об этом публиковались в СМИ в мае 2019 года.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев никогда не имел иностранного гражданства, также как и вида на жительство в других государствах», — цитирует агентство пресс-службу.

Отмечается, что информация о наличии ВНЖ у главы Подмосковья не соответствует действительности.

О недопустимости двойного гражданства и вида на жительство в других странах говорил президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания.