Киев, 17 января 2020, 12:15 — REGNUM Заявление об отставке, поданное премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, не имеет ничего общего с реальным уходом с поста, заявил глава политсовета оппозиционной украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук 17 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Политик подчеркнул, что правительство Украины и Гончарук, в частности, заслужили отставку.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Руслан Бортник заявил, что действия Гончарука носят не юридический, а политический характер.
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