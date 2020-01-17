Киев, , 12:15 — REGNUM Заявление об отставке, поданное премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, не имеет ничего общего с реальным уходом с поста, заявил глава политсовета оппозиционной украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук 17 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«Такое заявление, в соответствии со статьей 115 конституции Украины, премьер-министр может подать только Верховной раде, а не президенту. В данном случае это дешёвый пиар-ход Гончарука», — считает Медведчук.

Политик подчеркнул, что правительство Украины и Гончарук, в частности, заслужили отставку.

«Но её, к сожалению, не будет», — добавил Медведчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Руслан Бортник заявил, что действия Гончарука носят не юридический, а политический характер.

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