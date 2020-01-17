Москва, , 12:16 — REGNUM На следующей неделе в Россию прибудет с визитом специальный посланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен. Об этом 17 января сообщил и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2019 года в МИД России.

«Мы ждем на следующей неделе спецпредставителя генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена, который также планирует посетить Дамаск», — заявил и.о. главы МИД РФ.

Также Лавров подчеркнул, что он рассчитывает, что данные переговоры и поездки Педерсена, а также контакты с руководством Сирии, позволят составить график работы конституционного комитета страны.

Кроме этого, и.о. главы МИД РФ добавил, что, по его мнению, необходимо «исправить ошибку», когда Сирию в 2011 году исключили из Лиги арабских государств.

«Нужно возвращать Сирию в арабскую семью, как об этом не раз говорил президент России», — указал Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что американские партнёры России действуют довольно непредсказуемо, но Москва настроена на диалог.