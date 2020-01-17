Вашингтон, , 12:17 — REGNUM В 2020 году сохранится угроза крупного энергетического кризиса, заявил экономист Анатоль Калецкий в статье для издания Project Syndicate.

«Существует угроза крупного энергетического кризиса. После того, как США убили командующего спецназом КСИР генерала Касема Сулеймани, произошел скачок цен на нефть», — заявил Калецкий.

По словам экономиста, за последние 50 лет перед каждой глобальной рецессией происходил двукратный рост цен на нефть (хотя не каждый двукратный рост цен на нефть сопровождался рецессией).

«Двукратное увеличение цен на нефть произошло бы в случае, если бы цены взлетели выше $110 за баррель. Данный скачок цен кажется маловероятным, но возможным, если война между США и Ираном приведет к блокированию поставок нефти из Персидского залива. Поэтому возможность того, что резкий рост цен на нефть приведет к глобальной рецессии, можно отнести к умеренному риску», — считает эксперт.

Напомним, 3 января 2020 года в результате американского авиаудара в районе Багдада погиб командующий спецназа КСИР Касем Сулеймани. На убийство военачальника Тегеран ответил ракетным ударом по военному объекту США в Ираке.

После сообщения о гибели иранского генерала цена на нефть марки Brent приблизилась к $69 за баррель.

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