Вашингтон, 17 января 2020, 12:17 — REGNUM В 2020 году сохранится угроза крупного энергетического кризиса, заявил экономист Анатоль Калецкий в статье для издания Project Syndicate.
По словам экономиста, за последние 50 лет перед каждой глобальной рецессией происходил двукратный рост цен на нефть (хотя не каждый двукратный рост цен на нефть сопровождался рецессией).
Напомним, 3 января 2020 года в результате американского авиаудара в районе Багдада погиб командующий спецназа КСИР Касем Сулеймани. На убийство военачальника Тегеран ответил ракетным ударом по военному объекту США в Ираке.
После сообщения о гибели иранского генерала цена на нефть марки Brent приблизилась к $69 за баррель.
Читайте также: Трамп назвал возможной поездку на экономический форум в Давосе