Вашингтон, 17 января 2020, 12:18 — REGNUM Самым крупным макроэкономическим риском в 2020 году является возможная рецессия в Европейском союзе, заявил экономист Анатоль Калецкий в статье для издания Project Syndicate.
Несмотря на это, по словам экономиста, экономика Германии по-прежнему сталкивается с экзистенциальным кризисом, а европейские политики почти непрерывно демонстрируют глупые попытки сократить дефицит бюджета, когда их экономика нуждается в финансовой поддержке.
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