Вашингтон, 17 января 2020, 12:18 — REGNUM Самым крупным макроэкономическим риском в 2020 году является возможная рецессия в Европейском союзе, заявил экономист Анатоль Калецкий в статье для издания Project Syndicate.

«В последнее время экономические показатели ЕС стабилизировались, а политика значительно улучшилась, а Европейский центральный банк возобновил количественное смягчение», — говорится в статье.

Несмотря на это, по словам экономиста, экономика Германии по-прежнему сталкивается с экзистенциальным кризисом, а европейские политики почти непрерывно демонстрируют глупые попытки сократить дефицит бюджета, когда их экономика нуждается в финансовой поддержке.

«Таким образом, европейская рецессия остается самым большим макроэкономическим риском в 2020 году, собственно, как и в 2019 году», — считает эксперт.

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