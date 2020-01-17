17 января 2020 | Время чтения 3 мин

Александр Белов, , 13:02 — REGNUM Началась традиционная январская игра по экономическому прогнозированию на предстоящий год. Однако вряд ли стоит вновь играть в эту игру: прогнозы особенно не менялись в течение десятилетия. В 2020-м мировая экономика продолжит расти, так же как и фондовые рынки, а процентные ставки останутся на самом низком уровне, пишет экономист Анатоль Калецкий в статье для издания Project Syndicate.

Курс в экономике

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Таким образом, вместо прогнозирования наиболее вероятного сценария, который является довольно очевидным, было бы полезнее рассмотреть маловероятные события, которые могли бы внести изменения в вероятный благоприятный сценарий. Можно выделить ряд рисков, которые могли бы вызвать серьезные экономические и финансовые проблемы в 2020 году. Нужно подчеркнуть, что это не прогноз, поскольку продолжение глобальной экспансии более вероятно, чем любая комбинация маловероятных неудач. И это не «сюрпризы», которые по определению невозможно предвидеть. Скорее их можно назвать «известными неизвестными», которые можно расположить в ряд по мере увеличения риска, начиная с минимального и заканчивая самым крупным риском.

Биржа skeeze

Наименьший риск — это тот, который многие экономисты прогнозируют каждый год: глобальная экономическая рецессия, вызванная торговой войной между Соединенными Штатами или Китаем. Рецессия неизбежна, но менее вероятна в 2020 году, чем в любое из предыдущих десятилетий. В то время как инвестиции и производство во всем мире пострадали от торговой войны между США и Китаем, макроэкономическая политика в обеих странах привела к росту государственных расходов, расходов на жилье и услуги. В 2020 году мировая экономика продолжит извлекать выгоду от прошлогодних сокращений процентных ставок в США и усилий Китая по поддержке экономического роста на уровне 6%. Если в 2020 году не произойдет никакого нового мощного шока, рецессия кажется маловероятной.

Кроме того, существует незначительный риск более высоких процентных ставок. Многие инвесторы и компании обеспокоены тем, что сегодняшняя среда с низкими процентными ставками может скоро измениться, по крайней мере, в США. Инфляция и долгосрочные процентные ставки, вероятно, несколько увеличатся в 2020 году, но крайне маловероятно, что центральные банки ужесточат денежно-кредитную политику. ФРС возглавит этот процесс, и никто не будет повышать ставки в год выборов.

Торговая война между США и Китаем привлекла к себе наибольшее внимание в 2019 году, однако на самом деле ЕС оказался самым слабым звеном в мировой экономике. В последнее время экономические показатели ЕС стабилизировались, а политика значительно улучшилась, а Европейский центральный банк возобновил количественное смягчение. Но экономика Германии по-прежнему сталкивается с экзистенциальным кризисом, а европейские политики почти непрерывно демонстрируют глупые попытки сократить дефицит бюджета, когда их экономика нуждается в финансовой поддержке. Таким образом, европейская рецессия остается самым большим макроэкономическим риском в 2020 году, собственно, как и в 2019 году.

Европейский центробанк Guilhem Vellut

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Существует угроза крупного энергетического кризиса. После того как США убили командующего спецназом КСИР генерала Касема Сулеймани, произошел скачок цен на нефть. За последние 50 лет перед каждой глобальной рецессией происходил двукратный рост цен на нефть (хотя не каждый двукратный рост цен на нефть сопровождался рецессией). Двукратное увеличение цен на нефть произошло бы в случае, если бы цены взлетели выше $110 за баррель. Данный скачок цен кажется маловероятным, но возможным, если война между США и Ираном приведет к блокированию поставок нефти из Персидского залива. Поэтому возможность того, что резкий рост цен на нефть приведет к рецессии, можно отнести к умеренному риску.

Самый опасный из перечисленных рисков связан с президентскими выборами в США. Победа на выборах нынешнего президента США Дональда Трампа связана с двумя потенциальными потрясениями для глобальных рынков. После победы Трамп может дополнительно усилить протекционизм и принять более воинственную и непредсказуемую политику. Учитывая, что Трамп любит делать заявления, которые не дают покоя инвесторам, а также то, что, согласно некоторым опросам общественного мнения, победу на выборах в США могут одержать демократы, внутриполитическая ситуация в США почти наверняка вызовет случайные приступы паники до 3 ноября 2020 года.