Москва, , 12:01 — REGNUM Пусковые установки для американских ракет, подпадавших под ограничения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, разворачиваются на территории Японии. Об этом заявил и. о. главы российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 17 января.

Он рассказал, что в Японии устанавливаются пусковые установки ПВО американского производства. Такие установки уже были испытаны не только для запуска ракет ПВО, но и для ударных ракет, запрещённых действовавшим ранее российско-американским Договором о РСМД.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Москве и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров подводит итоги деятельности дипломатии за 2019 год.

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