Киев, , 12:00 — REGNUM Верховная рада Украины проводит консультации в связи с заявлением об отставке, поданным премьер-министром Алексеем Гончаруком, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщило 17 января издание Liga.net.

«Сейчас правительство находится на консультациях, поэтому сегодня как такового часа вопросов к правительству не будет», — рассказал он журналистам.

Разумков добавил, что в Раде состоится заранее запланированное выступление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук направил в офис президента Украины заявление об отставке, хотя, согласно конституции, должен был подавать заявление в Верховную раду.

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