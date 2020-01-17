Киев, 17 января 2020, 12:00 — REGNUM Верховная рада Украины проводит консультации в связи с заявлением об отставке, поданным премьер-министром Алексеем Гончаруком, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщило 17 января издание Liga.net.
Разумков добавил, что в Раде состоится заранее запланированное выступление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук направил в офис президента Украины заявление об отставке, хотя, согласно конституции, должен был подавать заявление в Верховную раду.
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