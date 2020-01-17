Тегеран, , 12:05 — REGNUM Высший руководитель Ирана Али Хаменеи во время пятничной молитвы в Тегеране заявил, что день атаки Ираном американских военных баз в Ираке стал «днем бога», об этом 17 января сообщает Al Arabia.

Духовный лидер подчеркнул, что убийство генерала Касема Сулеймани оплакивали миллионы людей в Иране и тысячи в Ираке, поэтому и была осуществлена атака на две базы США.

Хаменеи, как передают его слова журналисты издания, назвал убийство командующего спецслужбой «Аль-Кудс» позором для Соединенных Штатов.

Напомним, высший руководитель Ирана выступил с публичной проповедью в Тегеране впервые с 2012 года, ее необходимость была обусловлена последними событиями в регионе, поставившими Тегеран в сложное положение.

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