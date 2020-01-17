Москва, , 11:56 — REGNUM Американские партнёры РФ действуют довольно непредсказуемо, но Москва настроена на диалог. Об этом заявил и. о. главы российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 17 января.

«Методы, которыми пользуются наши американские партнеры, достаточно разнообразны, и предсказать что-то будет трудно», — отметил он, говоря о перспективах взаимодействия с США.

Российская сторона намерена твёрдо добиваться того, чтобы наш мир не остался без договорённостей, регулирующих распространение оружия массового уничтожения и другие ключевые вопросы безопасности, заверил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Москве и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров подводит итоги деятельности дипломатии за 2019 год.

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