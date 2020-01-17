Москва, , 11:52 — REGNUM США требуют от Ирана выполнения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, тогда как сами покинули договор и ввели против Тегерана санкции. Об этом заявил и. о. главы российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 17 января, комментируя ситуацию вокруг Ирана.

Он напомнил, что американская сторона вышла из СВПД и ввела санкции, принуждающие другие страны прекратить торговлю с Ираном. В то же время США призывают Иран обязательства по СВПД исполнять.

Что касается Тегерана, он «подвесил» выполнение не всех обязательств по СВПД, а лишь тех, которые были взяты добровольно сверх того, что прописано в документе в обязательной форме, пояснил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Москве и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров подводит итоги деятельности дипломатии за 2019 год.

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