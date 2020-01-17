Вашингтон, , 11:42 — REGNUM В открытой печати появилась дополнительная информация о разработке Соединёнными Штатами мобильного комплекса наземного базирования с гиперзвуковой ракетой. Система должна поступить на вооружение Сухопутных войск США. Она носит название OpFires (Operational Fires).

Ранее об активной разработке гиперзвукового оружия наземного базирования с дальностью полёта более 1000 километров заявил министр Сухопутных войск США Райан Маккарти (Ryan McCarthy). Это произошло на Рейгановском национальном оборонном форуме 7 декабря 2019 года. ИА REGNUM сообщало об этом.

По данным пресс-релиза компании Lockheed Martin, начало лётных испытаний OpFires запланировано на 2022 год, а испытания компонентов и подсистем на 2021 год. Агентство перспективных исследовательских проектов в области обороны Пентагона (DARPA) по контракту уже выделило компании Lockheed Martin сумму в размере 31,9 миллиона долларов на третью фазу программы по разработке OpFires.

Работа Lockheed Martin над данным проектом идёт в тесном взаимодействии с DARPA и Сухопутными войсками США. Следует заметить, что Райан Маккарти назвал 2023 год как год начала выпуска этого оружия.

Министр Сухопутных войск США является горячим сторонником размещения гиперзвуковых систем вооружений средней дальности по всему миру, в том числе в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Таким образом, гиперзвуковые ракеты США наземного базирования могут появиться в Европе уже в 2024 году.