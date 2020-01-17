Москва, , 11:41 — REGNUM Решения состоявшегося в Париже «нормандского саммита» не должны оставаться на бумаге, как это было при бывшем президенте Украины Петре Порошенко. Об этом 17 января заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Москва рассчитывает, что принятые в декабре в Париже решения позволят продвигаться по пути выполнения минского комплекса мер.

«Но, конечно, эти решения не должны оставаться на бумаге, как было при режиме Порошенко», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря лидеры Германии, России, Франции и Украины провели совещание в Париже в рамках саммит «нормандской четверки», в ходе переговоров было достигнуто соглашение об обмене пленными в Донбассе по принципу «всех на всех».

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