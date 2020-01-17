Улан-Удэ, , 11:41 — REGNUM В Бурятии продолжается череда отставок республиканских чиновников. Вслед за министром здравоохранения и главой регионального отделения пенсионного фонда России, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, со своего поста ушёл министр природных ресурсов республики Вадим Кантор.

«Пост министра природных ресурсов республики предложено занять экс-заместителю мэра города Улан-Удэ Алексею Хандархаеву. Его кандидатура поддержана, проходит процедуру согласования», — отметили в пресс-службе.

Глава республики Алексей Цыденов поблагодарил ушедших министров за работу, отметив, что в ходе совместной работы им многое удалось сделать.

«Существенно обновили медицинское оборудование в районных и республиканских больницах, запустили проект строительства центра ядерной медицины, провели ремонты и новое строительство ФАПов и поликлиник. Не без нареканий, но запустили в республике реформу обращения с твердыми коммунальными отходами; начали строить очистные и ликвидировать свалки в городах», — написал он в на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Однако нерешённых вопросов, по словам главы, остаётся ещё много.

Напомним, Вадим Кантор проработал в должности министра чуть больше года, с сентября 2018 года. До этого он занимал должность пост заместителя гендиректора Фонда регионального развития Бурятии.

Добавим также, накануне был исключил из рядом «Единой России» бывший секретарь регионального политсовета партии Баир Жамбалов. Как сообщало ИА REGNUM, карьера политика резко пошла под откос после резонансного ДТП с участием его машины, в которой погибла 17-летняя девушка.

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