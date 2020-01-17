Минск, , 11:35 — REGNUM На встрече в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш подтвердил возможность транзита нефти из Белоруссии через порты Латвии. Об этом пишет портал Diena.lv.

Кариньш заметил, что такой транзит логичен, потому подобные отношения между странами уже существуют.

«Мы можем экспортировать нефтепродукты из Белоруссии через порты Латвии. Есть и возможность экспортировать нефтепродукты со всего мира в Белоруссию», — сказал глава латвийского правительства.

Кришьянис Кариньш не смог ответить конкретно на вопрос журналиста — когда канал подобных поставок заработает.

Напомним, ранее Кришьянис Кариньш во время визита пригласил Александра Лукашенко посетить 3 апреля текущего года Латвию. Если визит состоится, он будет первым на высшем уровне за все 27 лет существования отношений между странами.