Ватикан, , 11:34 — REGNUM Представитель исполнительного совета мусульманского объединения Индонезии Нахдлатул Улама Яхья Стакуф встретился с папой Римским Франциском в комплексе базилики Святого Петра в Ватикане, сообщает Kompas.

Встреча состоялась после того, как представители Нахдлатул Улама приняли участие в межконфессиональной дискуссии в Григорианском университете в Риме вместе с другими религиозными деятелями.

Издание отмечает, что дискуссия преследовала общие позиции и шаги, связанные с текущим гуманитарным кризисом, который был сильно окрашен конфликтами между религиозными группами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр религии Индонезии Лукман Хаким Сайфуддин имел возможность встретиться с папой римским Франциском в Ватикане.

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