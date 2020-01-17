Бишкек, , 11:34 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков освободил от полномочий судью Ошского городского суда Айнуру Сулайманову, сообщили 17 января в пресс-службе главы государства.

Указ был подписан на основании предложения дисциплинарной комиссии при совете судей Киргизии. Основанием для дисциплинарного производства стало решение судьи Сулаймановой о принудительном применении мер медицинского характера в отношении лица, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления.

Отмечается, что судья вынесла судебный акт, не исследуя всех обстоятельств дела и при отсутствии соответствующей судебной экспертизы. Позднее вышестоящая инстанция отменила судебный акт, вынесенный Сулаймановой. Позднее подозреваемый был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая на мероприятии в честь 95-летия судебной системы республики, призвал дисциплинарную комиссию при Совете судей принимать жесткие меры к недобросовестным судьям.

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