Москва, , 11:33 — REGNUM Депутаты Госдумы в приоритетном порядке рассмотрят президентский законопроект о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности РФ. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 17 января.

«Законодательная инициатива президента о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности будет рассмотрена в понедельник, 20 января, на Совете Думы в приоритетном порядке», — заявил Володин.

Он также отметил, что уже направил инициативу в профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Законопроект был накануне внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идёт о введении новой должности — зампредседателя Совета Безопасности РФ. Предполагается, что на занимающего эту должность распространяются нормы о запрете иметь иностранные гражданство или вид на жительство, а также любой другой документ, который даёт право на постоянное проживание за пределами РФ.

Как ранее передавало ИА REGNUM, инициативу создания должности президент озвучил после заявления об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым в полном составе. Затем глава государства издал указ о назначении Медведева на новую должность.