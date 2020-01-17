Душанбе, , 11:30 — REGNUM За финансирование таджикистанских политических партий иностранными юридическими лицами, иностранными или международными организациями должностные лица будут оштрафованы от 50 до 100 показателей для расчётов при том, что ранее штраф составлял от 40 до 50 показателей. Соответствующие поправки Кодекс Таджикистана об административных правонарушениях вступили в силу в начале января.

На юридические лица будет налагаться штраф в размере от 700 до 1000 показателей для расчётов.

При этом и в первом, и во втором случае, согласно законодательству Таджикистана, предмет административного нарушения, то есть собственно денежные средства, подлежит конфискации.

Что касается размера штрафа для иностранных граждан и лиц без гражданства за оказание финансовой поддержки политическим партиям Таджикистана, то он также вырос с 10−20 показателей для расчётов до 100−200 показателей.

Уличённые в подобных правонарушениях лица после оплаты штрафа обязаны покинуть страну.

Наказание для политических партий и должностных лиц, состоящих в них, которые получили незаконные суммы, также ужесточилось: с 400−500 показателей для расчётов до 800−1000 показателей и с 40−50 показателей до 100−200 показателей соответственно.

Отметим, что с 1 января 2020 года вырос и сам показатель для расчётов — с 55 сомони до 58 сомони (с 348,7 до 367,7 рублей).