Подгорица, , 11:29 — REGNUM В Черногории с 30 марта начнут выдавать удостоверения личности и паспорта нового образца. Как сообщила глава управления записи актов гражданского состояния Черногории Миланка Бакович, новые документы будут иметь многочисленные преимущества для черногорских граждан.

Для детей и лиц моложе 21 года стоимость выдачи паспорта будет составлять 8 евро, а для остальных административный сбор будет составлять 33 евро вместо предыдущих 40 евро.

По ее словам, введение паспорта третьего поколения принесет дополнительные выгоды большему количеству заинтересованных сторон: более оперативное прохождение границ, большая степень защиты от подделок.

Новые удостоверения личности будут содержать электронный чип-носитель, который будет включать в себя сертификат для электронной идентификации и сертификат для электронной подписи, сообщила чиновница. При помощи этих сертификатов граждане получат доступ к многочисленным услугам онлайн.