Бишкек, , 11:29 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с детьми, потерявшими своих родных и близких в результате авиакатастрофы, произошедшей в селе Дача-Су 16 января 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате падения на жилые дома грузового самолета, принадлежавшего турецкой авиакомпании «ACT Airlines».

Жээнбеков заверил, что госорганы и местные власти будет на постоянной основе оказываться внимание в решении различных социально-бытовых вопросов у родственников жертв этой авиакатастрофы.

В конце встречи президент Киргизии вручил детям памятные подарки в виде книг и электронных планшетов.

ИА REGNUM напоминает, что 16 января 2017 года грузовой самолет «Boeing-747» турецкой авиакомпании «ACT Airlines», совершавший перелет по маршруту «Гонконг — Бишкек — Стамбул» при заходе на посадку в аэропорт «Манас» рухнул на дачный поселок Дача-Су в пригороде столицы Киргизии.

В результате авиакатастрофы погибли 39 человек — четыре члена экипажа авиалайнера и 35 местных жителей, были разрушены 23 жилых дома. Ущерб от авиакатастрофы оценили в 186,5 млн сомов (около 164,1 млн рублей).