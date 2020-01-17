Тегеран, , 11:37 — REGNUM Высший руководитель Ирана Али Хаменеи выступит с проповедью во время пятничной молитвы, об этом 17 января сообщает Al Arabia.

Публичное выступление будет первым с 2012 года, что связано со сложной внешнеполитической ситуацией в Исламской Республики.

Напомним, резкое осложнение отношений между Ираном и США произошло 3 января 2020 года, когда американский беспилотник убил высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.

Ответом Тегерана стал удар по американским военным базам в Ираке, в результате которого никто не погиб. Кроме того, в тот же день, 8 января, ПВО Ирана по ошибке сбили украинский самолет со 176 людьми на борту, что усугубило положение страны на международной арене.

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