Москва, , 11:28 — REGNUM В сирийском урегулировании есть прогресс по всем направлениям. Об этом заявил и. о. главы российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 17 января.

«Сирийский кризис находится в продвинутой стадии урегулирования», — отметил он.

Лавров подчеркнул, что в борьбе с терроризмом одержана решительная победа. Он добавил, что в рамках создания сирийского Конституционного комитета состоялось два заседания, готовится третье. Уже утверждены правила работы и процедуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Москве и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров подводит итоги деятельности дипломатии за 2019 год.

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